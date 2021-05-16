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В Сочи туристы устроили перестрелку из-за парковки

Майк Габриелян
1 час назад
Туристы устроили в Адлере потасовку со стрельбой из-за парковочного места. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Сочи 1».
На кадрах конфликтуют две компании туристов. Предположительно, они не поделили место для автомобиля, после чего начались оскорбления. Стычка переросла в перестрелку из травматического оружия.
Как сообщает РЕН ТВ, есть и другая версия событий. Один из задержанных заявил, что увидел ссорящихся на улице мужчину и женщину и решил вмешаться. Оппонент достал пистолет и открыл стрельбу.
Всех участников потасовки задержала полиция. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в зоопарке Польши посетитель подрался с медведем.
Происшествия,Видео,Адлер,Сочи,
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