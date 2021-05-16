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Появилось видео с места схода вагонов грузового поезда в Самарской области

Юрий Столбов
41 минуту назад
Вагоны грузового поезда с щебнем сошли с рельсов в Самарской области на 1 200 километре Куйбышевской железной дороги в субботу.
Из-за происшествия повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети, пострадавших нет.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России, устанавливаются причины произошедшего.
Происшествия,Видео,Куйбышевская железная дорога,СКР,Самарская Область,
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