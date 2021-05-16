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200 дагестанцев попытались отбить задержанного у полиции и попали на видео

Юрий Столбов
57 минут назад
В селении Асалта Ботлихского района Дагестана более 200 местных жителей попытались отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС. Видео появились в официальном Instagram-аккаунте республиканского МВД.
В министерстве заявили, что 34-летний подозреваемый ранее неоднократно судим, более 30 раз привлекался к административной ответственности и лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
«И все бы ничего, совершил — ответит. Но вопрос в другом! 200 жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины», — говорится в сообщении.
По данным МВД, «предводителем толпы» стал брат нарушителя, который неоднократно привлекался за кражи и хранение наркотиков.
Происшествия,Конфликты,Видео,ГИБДД,МВД,Республика Дагестан,
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