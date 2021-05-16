В США поезд с соляной кислотой сошел с рельсов

В результате схода с рельсов поезда в американском штате Миннесота произошла утечка соляной кислоты. Об этом сообщает подразделение канала CNN со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

Фото: million-wallpapers.ru million-wallpapers.ru

Инцидент произошёл 15 мая примерно в 13:45 по местному времени в городе Альберт-Ли. С рельсов сошли около 28 вагонов поезда.

По информации властей города, в сошедших с рельсов вагонах перевозилась соляная кислота. После аварии произошла утечка вещества. При этом риск воздействия на человека через окружающую среду отсутствует. Однако власти попросили местных жителей не приближаться к месту происшествия.