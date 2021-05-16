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Утечка соляной кислоты произошла в результате схода с рельсов поезда в США

News.ruиещё 5
8 минут назад
В результате схода с рельсов поезда в американском штате Миннесота произошла утечка соляной кислоты. Об этом сообщает подразделение канала CNN со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.
В США поезд с соляной кислотой сошел с рельсов
Фото: million-wallpapers.rumillion-wallpapers.ru
Инцидент произошёл 15 мая примерно в 13:45 по местному времени в городе Альберт-Ли. С рельсов сошли около 28 вагонов поезда.
По информации властей города, в сошедших с рельсов вагонах перевозилась соляная кислота. После аварии произошла утечка вещества. При этом риск воздействия на человека через окружающую среду отсутствует. Однако власти попросили местных жителей не приближаться к месту происшествия.
Ранее более сотни пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере Каира.
Происшествия,CNN,Соединенные Штаты,
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