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В лондонском аэропорту произошла массовая драка

Мир24
8 минут назад
В лондонском аэропорту «Лутон» произошла массовая драка, сообщает телеканал Sky News.
По данным полиции, потасовка произошла в зоне паспортного контроля. Всего было задержано 17 человек, из которых пятеро были отпущены после проверки и одного освободили под залог. Остальным было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка с применением насилия.
Сообщается также, что пострадавшими в результате инцидента числятся четыре человека, из которых трое были госпитализированы. Причина конфликта не сообщается.
Происшествия,Видео,Sky News,
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