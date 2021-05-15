В лондонском аэропорту произошла массовая драка

В лондонском аэропорту «Лутон» произошла массовая драка, сообщает телеканал Sky News.
По данным полиции, потасовка произошла в зоне паспортного контроля. Всего было задержано 17 человек, из которых пятеро были отпущены после проверки и одного освободили под залог. Остальным было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка с применением насилия.
Сообщается также, что пострадавшими в результате инцидента числятся четыре человека, из которых трое были госпитализированы. Причина конфликта не сообщается.