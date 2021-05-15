Два парашютиста разбились в Подмосковье

Двое мужчин, которые прыгали в тандеме с парашютом, произвели жесткую посадку в деревне Вихрево под Сергиевом-Посадом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сообщается, что оба серьезно пострадали. 36-летний инструктор получил закрытый переломом левой стопы, а его 26-летнего пассажира госпитализировали с переломами таза и поясничного отдела позвоночника.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.