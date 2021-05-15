Близкие казанского стрелка испугались мести

Семья Ильназа Галявиева , устроившего стрельбу в казанской гимназии, боятся самосуда со стороны родни погибших от его рук, передает «Московский комсомолец».

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Так, по данным газеты, сразу после случившегося отец и мать Галявиева отвечали на звонки родственников. Однако после встречи со следователями родители и брат стрелка перестали выходить на связь. После произошедшего их никто не видел, а их телефоны до сих пор недоступны.

Отмечается, что помимо правоохранителей и чиновников, которых упрекают в том, что они не предотвратили трагедию, ненависть горожан также обращена на родственников Галявиева. Люди считают, что его близкие должны были понять, что с юношей «что-то не так» и первыми забить тревогу. Кроме того, сам стрелок дал показания, что отец якобы разрешил ему забрать нож.

Источник в местных силовых структурах заявил, что решается вопрос о принятии мер госзащиты в отношении семьи стрелка.

Остальные родственники рассказывают, что в соцсетях с ними пытаются связаться «странные» люди. Сами они стараются «лишний раз не выходить на улицу», также опасаясь расправы со стороны родни погибших.

«Сейчас что у них на уме? Боюсь даже на улицу выйти, как я им в глаза буду смотреть? Это такой позор», - сказала тетя Галявиева, отметив, что родители стрелка спокойные и добрые люди.

На вопрос, что, по ее мнению, стало причиной нападения, женщина сказала, что не понимает, как ее племянник мог такое совершить.

«Секта, что ли какая-то, он не такой... С головой может что- то случилось», - добавила родственница.

Утром 11 мая в казанской школе номер 175 произошла стрельба. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался бывший ученик школы, ныне студент колледжа 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. На допросе стрелок заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». 12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца.