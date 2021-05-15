Нижегородский педофил-рецидивист признал вину

Нижегородской области 49-летний педофил-рецидивист Сергей Матюшин признал свою вину в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Балахнинский городской суд арестовал Матюшина на два месяца.

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По данным Telegram-канала, он сначала приставал к школьнице, а потом три раза ударил ее ножом в шею. Это произошло, когда девочка возвращалась из школы домой через лес.

13 мая в лесополосе в Нижегородской области нашли тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти. По информации местных СМИ, ребенок был раздет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Матюшин находился под административным надзором после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за серию попыток совращения детей. До этого он был осужден на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней в 1992 году.

По данным телеканала, из колонии он вышел в 2016 году. Его обязали дважды в месяц отмечаться в отделении полиции, также ему запрещалось без разрешения покидать район проживания и покидать свою квартиру ночью. Эти правила для Матюшина должны были действовать до 2024 года.