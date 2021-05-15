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Автобус «впечатал» легковушку в дорожное ограждение и попал на видео

Юрий Столбов
16 минут назад
Запись с камер уличного видеонаблюдения разместили в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург. Сама авария произошла в субботу, 15 мая.
ДТП произошло из-за того, что легковушка не уступила дорогу автобусу, поворачивая налево. Сообщается, как минимум, об одном пострадавшем. Белый Nissan, не уступивший дорогу, сильно поврежден.
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