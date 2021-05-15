В Казани массово эвакуировали школьников

«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — сказано в сообщении.
В соцсетях пишут, что полиция проверяет школу 171, где 11 мая произошла трагедия. Сообщения с угрозами также затронули школы 18 и 169, гимназии 7, 122 и 171, лицей Иннополис.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 11 мая в казанской школе 175 студент Ильназ Галявиев убил 9 человек. Получили ранения десятки учеников и школьных работников. На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». Позднее выяснилось, что у него серьезная болезнь мозга. Эксперты выясняют, был ли он адекватен в момент преступления.