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В Казани массово эвакуировали школьников

Майк Габриелян
24 минуты назад
Спецслужбы начали проверять сообщения о массовом минировании школ в Казани. Информация о взрывных устройствах появилась в соцсетях, передаёт РИА Новости со ссылкой на мэрию.
В Казани массово эвакуировали школьников
Фото: ТАССТАСС
«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — сказано в сообщении.
В соцсетях пишут, что полиция проверяет школу 171, где 11 мая произошла трагедия. Сообщения с угрозами также затронули школы 18 и 169, гимназии 7, 122 и 171, лицей Иннополис.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 11 мая в казанской школе 175 студент Ильназ Галявиев убил 9 человек. Получили ранения десятки учеников и школьных работников. На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». Позднее выяснилось, что у него серьезная болезнь мозга. Эксперты выясняют, был ли он адекватен в момент преступления.
Происшествия,Ильназ Галявиев,РИА Новости,Казань,
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