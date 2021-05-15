На Алтае вооруженный ученик пришел в школу

Этот же подросток ранее проявлял агрессию по отношению к одноклассникам и учителям. На него не раз жаловались, переводили из класса в класс, но это не помогло. Чиновники администрации говорят, что ученик находится на особом контроле, состоит на учете в ПДН. Состоялся разговор с мамой ребенка. Она отрицает, что ее сын в портфеле принес нож в школу.