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На Алтае родители обратились к властям из-за пришедшего с ножом в школу подростка

Майк Габриелян
1 час назад
В школе Барнаула родители попросили помощи у властей после того как ученик принес на урок нож и заявил, что его «целями» станут одноклассники. Открытое письмо родителей шестиклассников школы 114 в Барнауле опубликовало сообщество Barnaul22.
На Алтае вооруженный ученик пришел в школу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«14 мая ученик 6 класса принес в школу кухонный нож с намерениями кидать нож в цели. Целями он обозначил двоих одноклассников. Об этом сказал другим ребятам. На уроке математики некоторые ребята увидели нож у него в портфеле, после чего сообщили учителю. Учитель пытался забрать нож, но ученик его не отдал и убежал с урока. В дальнейшем не появлялся на остальных уроках», - написали родители.
Они пишут, что опасаются за жизнь детей. Сами ребята теперь боятся идти в школу.
Этот же подросток ранее проявлял агрессию по отношению к одноклассникам и учителям. На него не раз жаловались, переводили из класса в класс, но это не помогло. Чиновники администрации говорят, что ученик находится на особом контроле, состоит на учете в ПДН. Состоялся разговор с мамой ребенка. Она отрицает, что ее сын в портфеле принес нож в школу.
Известно, что школу охраняет ЧОП "Скиф". Сообщение поступило в полицию. Началась проверка. Школу обследовали, взяли объяснительные у учителей и директора.
Ранее «Рамблер» сообщал, что утром 11 мая в казанской школе номер 175 произошла стрельба. Погибли 9 человек, 21 пострадал. Нападавшим оказался студент колледжа, 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. На допросе стрелок заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит».
Происшествия,Ильназ Галявиев,Барнаул,Алтай,
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