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Появилось видео с таранящим другой автомобиль российским экс-губернатором

Юрий Столбов
29 минут назад
Член Совета Федерации, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, которого заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде, протаранил машину и вынес ее на обочину. Видео с места ДТП появилось в Telegram-канале «Говорит Москва».
Видеорегистратор зафиксировал, что Королев неоднократно выезжал на встречную полосу.
Происшествия,Видео,Олег Королев,Совет Федерации,Липецкая Область,
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