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В Италии стая кабанов отбила у женщины пакеты с едой

Говорит Москва
52 минуты назад
ЧП произошло у супермаркета в городе Формелло.
В Италии стая кабанов отбила у женщины пакеты с едой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Видео инцидента опубликовало Agenzia Vista.
На записи видно, как десяток диких свиней преследуют женщину среди припаркованных у торгового центра машин. Она бросает пакеты с продуктами, животные тут же принимаются за трапезу. Пострадавшей пришлось наблюдать за кабанами в паре метров от своих бывших покупок.
За последние десять лет число кабанов на территории Италии выросло более чем вдвое и достигло двух миллионов особей. Этому способствует тенденция исхода населения из сельских районов из-за ослабления традиционных видов деятельности. С наступлением локдауна кабаны стали все чаще появляться на римских улицах.
Происшествия,В мире,Формелло,Италия,
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