В Италии стая кабанов отбила у женщины пакеты с едой

На записи видно, как десяток диких свиней преследуют женщину среди припаркованных у торгового центра машин. Она бросает пакеты с продуктами, животные тут же принимаются за трапезу. Пострадавшей пришлось наблюдать за кабанами в паре метров от своих бывших покупок.

За последние десять лет число кабанов на территории Италии выросло более чем вдвое и достигло двух миллионов особей. Этому способствует тенденция исхода населения из сельских районов из-за ослабления традиционных видов деятельности. С наступлением локдауна кабаны стали все чаще появляться на римских улицах.