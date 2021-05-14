В московской электричке задержали извращенца

Москве пассажир МЦД сумел задержать 27-летнего гея-извращенца, который подглядывал за мужчинами в общественном туалете и проделывал дыры в перегородке для занятия сексом.

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

Поймал молодого человека пассажир со станции «Измайлово». 4 мая мужчина зашел в туалет и увидел странную дырку в стене, через которую кто-то снимал его половые органы. Взбешенный, он вломился в соседнюю кабинку и застал внутри извращенца без штанов в возбужденном состоянии. Позже уже одетого злоумышленника он завел в отдел полиции, где написал на него заявление.

В мобильном телефоне москвича полицейские нашли многочисленные фотографии интимного характера с мужчинами.

Выяснилось, что в одном из сообществ нетрадиционной ориентации, где состоял молодой гей, появилась идея удовлетворять друг друга в общественных местах. Для этого, как и в случае с туалетом, один из участников делал отверстие между кабинками, после чего ждал любовника, которому было назначено определенно время. После этого геи начинали свои забавы, испытывая особое удовольствие от осознания того, что в соседних кабинках были другие мужчины.