Ректор рассказала о еще одном считавшем себя богом студенте

Учившийся в одном колледже с обвиняемым в стрельбе в школе Казани Ильназом Галявиевым, отчислился и покончил с собой в деревне. Об этом, по данным РИА Новости, рассказала ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.

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«Рамблер» писал, что ранее 19-летний Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали. По данным СМИ, после задержания он заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог. В свою очередь староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что он предлагал студентам вступить в секту.

При этом стало известно, что Следственный комитет поднял дело о самоубийстве молодого человека, который учился в одном колледже Галявиевым.

По словам матери погибшего, до своего самоубийства ее сын стал вести себя странно: отказался от родных, начал проявлять агрессию, оделся в черное и назвал себя богом.

Ректор ТИСБИ подчеркнула, что покончивший с собой студент колледжа был полной противоположностью Галявиева, грубил и не желал учиться.

«Был совершенно другой, он не хотел учиться, он отчислился потому, что он не хотел учиться, и дома он тоже грубил. Он уехал в деревню к отцу и там покончил с собой», - сказала Прусс.

Она также рассказала, что мать мальчика поддерживала отношения с куратором группы и была уверена, что расследование самоубийства ее сына не довели до конца.

«После того, как он покончил с собой, она нашла телефон, который не запросили даже правоохранительные органы, не забрали телефон, не посмотрели, что его подбило (это) сделать», - пояснила Нэлла Прусс.