Жители Петербурга стали свидетелями избиения мужчиной своих собак. Инцидент был зафиксирован на камеру. На записи, которая появилась в распоряжении телеканала «360» видно, как живодер, держа за лапу одного своего питомца ударил его другим псом.
Полицейские задержали хозяина четвероногих, им такие жестокие меры воспитания своих домашних животных он объяснил тем, что был уставшим. По некоторым сведениям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас собак у их владельца изъяли зоозащитники. По их словам, они были запуганы и подавлены.