Задержан предполагаемый убийца школьницы из Нижегородской области

В преступлении подозревается 59-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование и действия сексуального характера. Есть информация, что он проживает в городе Заволжье, который располагается неподалеку от места преступления.

Убийцу опознал инспектор по делам несовершеннолетних, который работает по его месту жительства.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах он одет в камуфляжную форму и перемещается на велосипеде. Мужчину заметили у школы, смотрящим на выходящих детей. Однако жители поселка считают, что убийство мог совершить приезжий.

Ранее «Рамблер» сообщал, что стали известны детали зверского убийств школьницы в Нижегородском посёлке Большое Козино. Последний раз девочку видели, когда она прощалась около магазина со своим одноклассником.