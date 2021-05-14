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Задержан предполагаемый убийца школьницы из Нижегородской области

Анастасия Кирсанова
38 минут назад
Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области задержан. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
В преступлении подозревается 59-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование и действия сексуального характера. Есть информация, что он проживает в городе Заволжье, который располагается неподалеку от места преступления.
Убийцу опознал инспектор по делам несовершеннолетних, который работает по его месту жительства.
Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах он одет в камуфляжную форму и перемещается на велосипеде. Мужчину заметили у школы, смотрящим на выходящих детей. Однако жители поселка считают, что убийство мог совершить приезжий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стали известны детали зверского убийств школьницы в Нижегородском посёлке Большое Козино. Последний раз девочку видели, когда она прощалась около магазина со своим одноклассником.
Затем она продолжила путь одна и в лесополосе на неё напал педофил. Вечером ее тело было обнаружено неподалеку от заброшенной воинской части в лесу. Погибшая была раздета со следами изнасилования.
Происшествия,Видео,Нижегородская Область,
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