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Появилась полная запись событий в атакованной казанской школе

Lenta.ru
54 минуты назад
Появилась полная аудиозапись событий в атакованной казанской школе 175, где произошла стрельба. Ее изданию «Комсомольская правда» предоставил один из старшеклассников.
Появилась полная запись событий в атакованной казанской школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аудиозапись длится семь минут 40 секунд. Согласно расшифровке, сначала школьники не поняли, что случилось, пытались шутить и смеялись. Приблизительно через полминуты после начала записи учитель поручил детям сидеть в кабинетах, одна из учениц заявила, что надо залезть под стол. Затем в классе начался шум, школьники говорили, что «что-то бомбануло» и что «не хотят умирать», после чего наступила тишина.
Еще через минуту раздались выстрелы. Судя по расшифровке аудиозаписи, их прозвучало 24. Во время стрельбы школьники успокаивали друг друга, призывали сидеть тихо и плакали. На записи также слышно, что за дверью класса кто-то передвигался, и ученики предполагали, что это полиция, но призывали друг друга не открывать кабинет.
В начале седьмой минуты дверь открылась, детей начали освобождать — из расшифровки следует, что силовик скомандовал детям вставать и выходить. Они выбежали из класса, далее были слышны шумы и указания учителя идти по лестнице вниз. В конце записи раздался плач и стоны детей.
Нападение на гимназию 175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.
Происшествия,Ильназ Галявиев,
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