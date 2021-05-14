Появилась полная запись событий в атакованной казанской школе

Появилась полная аудиозапись событий в атакованной казанской школе 175, где произошла стрельба. Ее изданию «Комсомольская правда» предоставил один из старшеклассников.
Аудиозапись длится семь минут 40 секунд. Согласно расшифровке, сначала школьники не поняли, что случилось, пытались шутить и смеялись. Приблизительно через полминуты после начала записи учитель поручил детям сидеть в кабинетах, одна из учениц заявила, что надо залезть под стол. Затем в классе начался шум, школьники говорили, что «что-то бомбануло» и что «не хотят умирать», после чего наступила тишина.
Еще через минуту раздались выстрелы. Судя по расшифровке аудиозаписи, их прозвучало 24. Во время стрельбы школьники успокаивали друг друга, призывали сидеть тихо и плакали. На записи также слышно, что за дверью класса кто-то передвигался, и ученики предполагали, что это полиция, но призывали друг друга не открывать кабинет.
В начале седьмой минуты дверь открылась, детей начали освобождать — из расшифровки следует, что силовик скомандовал детям вставать и выходить. Они выбежали из класса, далее были слышны шумы и указания учителя идти по лестнице вниз. В конце записи раздался плач и стоны детей.
Нападение на гимназию 175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев
. Подготовку он
начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.