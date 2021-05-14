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Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы

"Время Н" РИАиещё 3
54 минуты назад
Мужчина ранее судим.
Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы
Фото: "Время Н""Время Н"
Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы в Балахнинском районе Нижегородской области, сообщил ИА «Время Н» источник в силовом ведомстве.
«Это 59-летний Сергей М, — пояснил собеседник агентства. — Он ранее судим за аналогичные преступления — изнасилования и насильственные действия сексуального характера».
Источник добавил, что мужчина, предположительно, является жителем Заволжья.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что 13 мая девочка не вернулась домой из школы в поселке Большое Козино. Вечером того же дня ее тело нашли в лесу.
Региональная прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.
Напомним, нижегородские следователи расследуют гибель 6-летнего мальчика в Городецком районе.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Нижегородская Область,
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