C казанским стрелком «что-то случилось» за полгода до атаки

Во вторник, как сообщал «Рамблер», 19-летний Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали.

Сегодня Прусс рассказала, что Галявиев проучился в ТИСБИ 3,5 года, ходил на все занятия, получал четверки и пятерки, участвовал в жизни колледжа, был волонтером, не выделялся из толпы. После Нового года он перестал приходить в колледж. В апреле он был отчислен из-за академической задолженности.