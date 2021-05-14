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C казанским стрелком «что-то случилось» за полгода до атаки

Артём Кульша
11 минут назад
С казанским стрелком Ильназом Галявиевым что-то случилось в течение последних шести месяцев. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила ректор колледжа ТИСБИ Нэлла Прусс.
Во вторник, как сообщал «Рамблер», 19-летний Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали.
Сегодня Прусс рассказала, что Галявиев проучился в ТИСБИ 3,5 года, ходил на все занятия, получал четверки и пятерки, участвовал в жизни колледжа, был волонтером, не выделялся из толпы. После Нового года он перестал приходить в колледж. В апреле он был отчислен из-за академической задолженности.
«Вот за эти полгода что-то с ним случилось. Мы думаем, что он был весь в гаджетах. Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья, и почему сегодня никто не интересуется его семьей?» — добавила Прусс.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Галявиева. По данным СМИ, он заявил им, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог. Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Суд заключил его под стражу до 11 июля.
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