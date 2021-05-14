СМИ узнали об отказе закрыть дело против Эдварда Била

Ранее с такой инициативой выступила пострадавшая в ДТП с участием блогера Мария Артёмова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Следователи пришли к выводу, что оснований для прекращения уголовного дела по примирению сторон нет, сообщает Telegram-канал LifeShot. Окончательную вину Била определит суд.Авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер Бил за рулём Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьёзно пострадала женщина.