СМИ узнали об отказе закрыть дело против Эдварда Била

Ранее с такой инициативой выступила пострадавшая в ДТП с участием блогера Мария Артёмова.
Следователи пришли к выводу, что оснований для прекращения уголовного дела по примирению сторон нет, сообщает Telegram-канал LifeShot. Окончательную вину Била определит суд.Авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер Бил за рулём Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьёзно пострадала женщина.
По данным столичного департамента транспорта, автомобиль был снят с учёта и использовался по подложным номерам. С начала года на нём совершено более 400 нарушений скоростного режима.