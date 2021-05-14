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СМИ узнали об отказе закрыть уголовное дело против Эдварда Била

Говорит Москваиещё 9
1 час назад
Ранее с такой инициативой выступила пострадавшая в ДТП с участием блогера Мария Артёмова.
СМИ узнали об отказе закрыть дело против Эдварда Била
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Следователи пришли к выводу, что оснований для прекращения уголовного дела по примирению сторон нет, сообщает Telegram-канал LifeShot. Окончательную вину Била определит суд.Авария произошла 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер Бил за рулём Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьёзно пострадала женщина.
По данным столичного департамента транспорта, автомобиль был снят с учёта и использовался по подложным номерам. С начала года на нём совершено более 400 нарушений скоростного режима.
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