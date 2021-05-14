Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом попал в объектив камеры наблюдения. Видео появилось в распоряжении телеканала «360».
На кадрах запечатлен мужчина в камуфляжной форме и на велосипеде. Судя по голосам на записи, на лице у предположительного убийцы школьницы надета маска.
Напомним, ЧП произошло в поселке Большое Козино накануне. Девочка не вернулась домой из школы. Впоследствии ее тело было найдено в лесу у озера. Установлено, что нападавший перерезал своей жертве шею и изнасиловал.