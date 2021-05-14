Воздушное судно пропало в Краснодарском крае

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В Сибирском авиационно-спасательном центре рассказали о поступлении сигнала срабатывания в Минусинском районе радиомаяка с неустановленного воздушного судна. В настоящее время эта информация проверяется.

В районе работает поисково-спасательный вертолет. Собеседник агентства добавил, что, согласно существующим заявкам, там не должны были работать воздушные суда. Также он рассказал, что там находится очаг лесного пожара.

В Единой дежурной диспетчерской службе Минусинского района подтвердили ТАСС информацию о поступлении сигнала срабатывания радиомаяка и проверке данной информации.

«Информация (о пропаже воздушного судна. — Прим. ред.) была, но подтверждения не нашла на данный момент», — сообщили РИА Новости в районной ЕДДС.