Воздушное судно пропало в Краснодарском крае

В Сибирском авиационно-спасательном центре рассказали о поступлении сигнала срабатывания в Минусинском районе радиомаяка с неустановленного воздушного судна. В настоящее время эта информация проверяется.
В районе работает поисково-спасательный вертолет. Собеседник агентства добавил, что, согласно существующим заявкам, там не должны были работать воздушные суда. Также он рассказал, что там находится очаг лесного пожара.
В Единой дежурной диспетчерской службе Минусинского района подтвердили ТАСС информацию о поступлении сигнала срабатывания радиомаяка и проверке данной информации.
«Информация (о пропаже воздушного судна. — Прим. ред.) была, но подтверждения не нашла на данный момент», — сообщили РИА Новости в районной ЕДДС.
В апреле, как сообщал «Рамблер», самолет Boeing 787-800 Dreamliner совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за плохого самочувствия члена экипажа. Пассажирский лайнер японской авиакомпании All Nippon Airways совершал перегонный перелет из Парижа в Токио с семью членами экипажа на борту.