Член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой областиОлег Королев едва не попал в дорожно-транспортное происшествие на своем Lexus. Кадры, как бывший глава региона едет по Липецку на автомобиле со спущенными колесами, публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как объяснил произошедшее сам Королев, ему стало плохо за рулем внедорожника.
«В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!» – рассказал СМИ сенатор.