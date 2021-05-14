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Появилось видео езды сенатора Королева на Lexus со спущенными колесами

Алевтина Жаркова
25 минут назад
Член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев едва не попал в дорожно-транспортное происшествие на своем Lexus. Кадры, как бывший глава региона едет по Липецку на автомобиле со спущенными колесами, публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как объяснил произошедшее сам Королев, ему стало плохо за рулем внедорожника.
«В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!» – рассказал СМИ сенатор.
Происшествия,Политика,Видео,Олег Королев,ГИБДД,Совет Федерации,Липецкая Область,Липецк,
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