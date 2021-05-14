В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Созданную многодетным эзотериком группировку отправили под суд в Петербурге

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Перед судом в Петербурге предстанут члены группировки угонщиков автомобилей, которую создал многодетный отец-эзотерик, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Созданную многодетным эзотериком группировку отправили под суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Участники преступного сообщества, созданного многодетным отцом-эзотериком, предстанут перед судом. ГСУ ГУ МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые на протяжении нескольких лет совершали хищения автомобилей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным МВД, подозреваемые перегоняли автомобили с перебитыми идентификационными номерами для разборки на запчасти в другие регионы страны.
«Следствию удалось установить причастность преступного сообщества к хищениям 22 иномарок, ущерб от хищения которых превысил 10 миллионов рублей. Девять автомобилей были найдены полицейскими и возвращены владельцам», – отметила пресс-служба.
Отмечается, что группировку создал 36-летний многодетный отец, который совмещал противоправную деятельность со своим увлечением эзотерикой, принимая участие в различных телешоу, посвященных магии.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», чч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ «Кража».
Ранее суд приговорил двух жителей Владивостока к трем и пяти годам колонии соответственно за то, что они угнали четыре автомобиля, открывая их с помощью канцелярских ножниц, сообщает прокуратура Приморья.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители