Созданную многодетным эзотериком группировку отправили под суд

Перед судом в Петербурге предстанут члены группировки угонщиков автомобилей, которую создал многодетный отец-эзотерик, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти

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«Участники преступного сообщества, созданного многодетным отцом-эзотериком, предстанут перед судом. ГСУ ГУ МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которые на протяжении нескольких лет совершали хищения автомобилей», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным МВД, подозреваемые перегоняли автомобили с перебитыми идентификационными номерами для разборки на запчасти в другие регионы страны.

«Следствию удалось установить причастность преступного сообщества к хищениям 22 иномарок, ущерб от хищения которых превысил 10 миллионов рублей. Девять автомобилей были найдены полицейскими и возвращены владельцам», – отметила пресс-служба.

Отмечается, что группировку создал 36-летний многодетный отец, который совмещал противоправную деятельность со своим увлечением эзотерикой, принимая участие в различных телешоу, посвященных магии.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», чч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ «Кража».