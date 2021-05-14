По имеющимся у следствия сведениям, в 2015 году Меркушкин, будучи акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк»
, вместе с председателем Совета директоров банка и другим акционером банка передали взятку в размере более 7 миллионов рублей управляющему Отделением – Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации
. Эта сумма предназначалась в качестве вознаграждение за отзыв предписания по результатам проведенной инспекционной проверки банка, во время которой были обнаружены серьезные нарушения, и кредитное учреждение могло лишиться лицензии.