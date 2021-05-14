В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Опубликовано видео задержания экс-зампреда правительства Мордовии

Алевтина Жаркова
1 час назад
В аэропорту Шереметьево задержан бывший заместитель председателя правительства республики Мордовии Алексей Меркушкин. Бывшего вице-премьера региона подозревают в даче взятки.
МВД России по Мордовии обнародовало кадры оперативного мероприятия. На записи полицейские уводят мужчину от стойки регистрации в столичной воздушной гавани.
По имеющимся у следствия сведениям, в 2015 году Меркушкин, будучи акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем Совета директоров банка и другим акционером банка передали взятку в размере более 7 миллионов рублей управляющему Отделением – Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Эта сумма предназначалась в качестве вознаграждение за отзыв предписания по результатам проведенной инспекционной проверки банка, во время которой были обнаружены серьезные нарушения, и кредитное учреждение могло лишиться лицензии.
Происшествия,Политика,Видео,КБ "МПСБ",Аэропорт Шереметьево,Центральный банк России,МВД,Республика Мордовия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители