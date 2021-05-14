Казанский стрелок Ильназ Галивиев звал своих одногруппников в секту, а деньги на оружие заработал благодаря онлайн-игре Counter-Strike. Об этом сообщил староста группы Роберт Сибгатуллин.

Он отметил, что Галявиев никогда никому не рассказывал про оружие, но примерно полгода назад предложил одному одногруппнику вступить в секту. Тогда ребята подумали, что это шутка.

«Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — приводит E1.ru слова Сибгатуллина.

Староста также рассказал, что молодой человек был тихим, его нет практически ни на одном совместном фото из колледжа, но все ребята с ним нормально общались, никто его не гнобил.