Казанский стрелок Ильназ Галивиев звал своих одногруппников в секту, а деньги на оружие заработал благодаря онлайн-игре Counter-Strike. Об этом сообщил староста группы Роберт Сибгатуллин.
Он отметил, что Галявиев
никогда никому не рассказывал про оружие, но примерно полгода назад предложил одному одногруппнику вступить в секту. Тогда ребята подумали, что это шутка.
«Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», — приводит E1.ru слова Сибгатуллина.
Староста также рассказал, что молодой человек был тихим, его нет практически ни на одном совместном фото из колледжа, но все ребята с ним нормально общались, никто его не гнобил.
В результате стрельбы в школе 175 в Казани, которую устроил 11 мая утром 19-летний Ильназ Галявиев, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семеро восьмиклассников. Власти Татарстана подтвердили гибель двух учителей. 23 пострадавших остаются в больницах. Девятерых из них эвакуировали на самолете из Казани в Москву.