Пациентка медцентра в Якутске избила врача

Пациентка в медицинском центре Якутска избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди, в МВД начали проверку, сообщает минздрав республики.

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В республиканском минздраве сообщили, что инцидент произошел в четверг в женской консультации Центра охраны здоровья семьи и репродукции, передает РИА «Новости»

По словам главного врача медцентра Якутска Риммы Яковлевой, агрессивная пациентка потребовала у врача дать ей направление на анализы.

«В тот момент в кабинете находились другая пациентка и студентка-практикантка, а акушерка вышла отнести карточки пациентов (...) Врач попросила (...) подождать, пока она закончит работать с пациенткой, или обратиться к старшей акушерке, которая находится на пятом этаже. В ответ на это последовала нецензурная брань, а далее женщина ударила врача в лицо картой пациентки и органайзером для канцелярских принадлежностей нанесла удар по голове», – приводятся слова главврача медучреждения.

Врача увезли на машине скорой помощи, она на больничном, все побои зафиксированы.

«Врачом подано заявление на нападавшую, уверены, что следствие разберется в данной ситуации», – отметили в пресс-службе.

Председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова заявила, что профсоюзное сообщество выступает за ужесточение наказания за нападения на медиков: «Врач подала заявление в правоохранительные органы, и будет возбуждено уголовное дело, реском профсоюза работников здравоохранения готов оказать ей помощь и оплатить услуги адвоката».