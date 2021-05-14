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Пациентка медцентра в Якутске избила врача

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Пациентка в медицинском центре Якутска избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди, в МВД начали проверку, сообщает минздрав республики.
Пациентка медцентра в Якутске избила врача
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В республиканском минздраве сообщили, что инцидент произошел в четверг в женской консультации Центра охраны здоровья семьи и репродукции, передает РИА «Новости».
По словам главного врача медцентра Якутска Риммы Яковлевой, агрессивная пациентка потребовала у врача дать ей направление на анализы.
«В тот момент в кабинете находились другая пациентка и студентка-практикантка, а акушерка вышла отнести карточки пациентов (...) Врач попросила (...) подождать, пока она закончит работать с пациенткой, или обратиться к старшей акушерке, которая находится на пятом этаже. В ответ на это последовала нецензурная брань, а далее женщина ударила врача в лицо картой пациентки и органайзером для канцелярских принадлежностей нанесла удар по голове», – приводятся слова главврача медучреждения.
Врача увезли на машине скорой помощи, она на больничном, все побои зафиксированы.
«Врачом подано заявление на нападавшую, уверены, что следствие разберется в данной ситуации», – отметили в пресс-службе.
Председатель республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова заявила, что профсоюзное сообщество выступает за ужесточение наказания за нападения на медиков: «Врач подала заявление в правоохранительные органы, и будет возбуждено уголовное дело, реском профсоюза работников здравоохранения готов оказать ей помощь и оплатить услуги адвоката».
В МВД по Якутии начали проверку по данному инциденту.
Происшествия,Минздрав РФ,МВД,РИА Новости,
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