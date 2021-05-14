Не вернулась из школы: в Нижегородской области нашли убитой пятиклассницу

Нижегородской области правоохранители нашли тело пятиклассницы в лесополосе. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Убийство». Девочка ушла после уроков домой и не вернулась. По предварительным данным, перед убийством ее изнасиловали.

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В Балахнинском районе Нижегородской области обнаружено тело 12-летней девочки. В поселке Большое Козино пятиклассница не вернулась из школы домой. Ее тело нашли в лесу.

"В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, производя его детальный и тщательный осмотр. Допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего преступление", - отметили в следственном управлении СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Как отмечает местное СМИ pravda-nn.ru, девочку обычно встречает бабушка. Но в четверг, 13 мая, школьница не появилась у подъезда в определенное время. Тогда родственница ребенка позвонила в школу, где ей сказали, что девочка уже ушла домой. Издание отмечает со ссылкой на тех, кто якобы видел школьницу, что она сначала шла с одноклассником, а потом одна.

По данным Telegram-канала Ni Mash, она успела позвонить маме и сообщить, что идет из школы. Ссылаясь на местных жителей, Telegram-канал сообщает, что есть два пути к ее дому: по асфальтированной дороге и через лес. Девочка якобы выбрала тропинку, чтобы сократить путь. Она ведет к воинской части, вблизи которой, по данным сайта pravda-nn.ru, и нашли школьницу.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать необходимую помощь семье ребенка. Исполнением поручения займутся его профильный заместитель Давид Мелик-Гусейнов, а также глава района Александр Галкин

"Семье необходимо оказать не только материальную помощь, но и направить психологов. Также важно освободить сейчас семью от вопросов, связанных с организацией похорон", - подчеркнул губернатор.

Никитин назвал случившееся ужасной новостью, отметив, что таким поступкам нет оправдания. Глава региона выразил надежду на максимально жесткую и оперативную реакцию со стороны правоохранителей.

"Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую помощь семье как материальную, так и психологическую. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким", - добавил он.

13 мая в Нижегородской области нашли тело еще одного ребенка - шестилетнего мальчика. Его искали больше суток: родные сообщили о пропаже вечером среды. Как сообщили в МЧС по региону, мальчик не вернулся с прогулки в деревне Воловое Городецкого района. Оперативные службы начали поиски в тот же день.

"В 22:30 на помощь в поисках выдвинулась водолазная группа Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России . Утром 13 мая поиски ребенка продолжились. В 8:10 спасатели извлекли тело мальчика из реки Узола рядом с деревней, откуда мальчик ушел гулять", - пишет издание pravda-nn.ru.