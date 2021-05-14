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Возможный убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео

News.ruиещё 4
2 часа назад
Телеканал «360» опубликовал видео, на котором запечатлён предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижнего Новгорода. В кадр попал выезжающий на велосипеде из леса мужчина в маске и камуфляжной одежде.
По словам местных жителей, мужчину они уже видели в этом месте. У них сложилось впечатление, что он как будто за кем-то наблюдал или что-то очень внимательно разглядывал.
Как сообщалось, 13 мая школьница не вернулась домой после школы. В тот же день её тело было найдено в лесополосе близ посёлка Большое Козино Балахнинского района. Недалеко были обнаружены её вещи. На теле ребёнка заметили следы сексуального насилия, а на шее — три ножевых ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Происшествия,Видео,Убийство ,
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