В небе над США столкнулись два самолета

Уточняется, что лайнеры Metroliner и Cirrus планировали приземлиться в региональном аэропорту штата Колорадо вблизи Денвера. По данным Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB), сообщений о раненых не поступало.

На размещенном в сети ролике видно, что один из катящихся по полосе самолетов практически разорван на две части. Как отметили в ведомстве, внутри Metroliner находился один пилот, а в однобортном Cirrus — пилот вместе с пассажиром.