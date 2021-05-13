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В небе над США столкнулись два самолета

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад
Два самолета столкнулись в небе над США прямо перед посадкой. Об этом сообщает The Sun.
В небе над США столкнулись два самолета
Фото: кадр видеокадр видео
Уточняется, что лайнеры Metroliner и Cirrus планировали приземлиться в региональном аэропорту штата Колорадо вблизи Денвера. По данным Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB), сообщений о раненых не поступало.
На размещенном в сети ролике видно, что один из катящихся по полосе самолетов практически разорван на две части. Как отметили в ведомстве, внутри Metroliner находился один пилот, а в однобортном Cirrus — пилот вместе с пассажиром.
«Каждый из этих пилотов должен пойти купить лотерейный билет прямо сейчас», — с удивлением сказал заместитель шерифа округа Арапахо Джон Бартманн (John Bartmann).
Сейчас на месте происшествия проводится расследование произошедшего.
Ранее, в апреле, в аэропорту Сургута столкнулись два пассажирских самолета. Крыло лайнера ATR-72, принадлежащего UTair, наехало на переднюю часть воздушного судна Як-40 авиакомпании «Скол».
Происшествия,ЮТэйр,Соединенные Штаты,
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