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Из частного детского сада в Москве сбежал 3-летний ребёнок

Говорит Москваиещё 3
1 час назад
Из частного детского сада в Москве сбежал 3-летний ребёнок. Инцидент произошёл сегодня в дошкольном учреждении на улице Митинской.
Из частного детского сада в Москве сбежал ребёнок
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Местные жители обратили внимание на мальчика, находящегося без присмотра взрослых, и обратились в полицию.
Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, правоохранители организовали проверку.
Сейчас ребёнок находится с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Происшествия,Юлия Иванова,Москва,
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