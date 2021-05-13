Учившийся с Галявиевым покончил с собой

Жительница Казани Наталья Андреева рассказала об обстоятельствах смерти ее 17-летнего сына 10 мая 2020 года. По словам женщины, ее сын учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев , после поступления в ТИСБИ юноша стал закрытым и конфликтным, а перед смертью начал говорить, «что он бог, что он есть зло, что он демон».

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По словам женщины, она только сейчас узнала, что Галявиев учился в колледже с ее сыном Данилом Андреевым. Между подростками была разница в год.

«Возможно, мой Даня не смог этого сделать. Все слова, которые говорит сейчас стрелявший, говорил мой сын. Теперь я прошу следствие возобновить мое дело», – сказала Андреева в Instagram, добавив, что когда ее сын покончил с собой, ей отказали в возбуждении дела и не стали изучать содержимое телефона.

В то же время женщина сообщила, что после смерти сына она нашла в его телефоне «определенные имена». Она считает, что ее ребенка что-то мучило.

«Также был одиночкой. И оттолкнул всю свою семью. Перед смертью попросил прощения у нас», – сообщила она.

Наталья рассказала, что все началось с группы «Синий кит» в 13 лет. Кроме того, Данил также, как и Галявиев бросил колледж перед смертью. Женщина считает, что подростков может «обрабатывать» некая деструктивная организация.

В интервью телеканалу RT она рассказала, что сын также называл себя «богом». Подросток с 14-летнего возраста пытался совершить самоубийство и проходил лечение в психиатрической больнице. Его мать и отчим считали, что дело в девушке, с которой он встречался. Со слов Натальи, отчим говорил юноше, что это просто нужно пережить и преодолеть.

«Мой муж его уговаривал, что это нужно пережить. Нужно как бы преодолеть вот эти страдания. Потому что ты как бы еще молодой – и этих девочек будет много. Но то, что он начал говорить, что он бог, что он есть зло, он демон, он сам все знает и сам все решит...» – рассказала Наталья.

Данил Андреев покончил с собой 10 мая 2020 года.