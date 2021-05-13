Директор школы в Казани объяснила отсутствие охраны

«В марте 2020 года был выход на дистант, необходимости в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован», - пояснила директор.
«Система видеонаблюдения также имеется и обеспечивает охранные мероприятия. Всего имеется 11 наружных камер и 34 камеры внутри. Мониторы выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете», — рассказала Амина Валеева.
«Причем до прибытия по звонку тревожной сигнализации не прошло и менее пяти минут. Вся эта ситуация развивалась на моих глазах», - пояснила Валеева.