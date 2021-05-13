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Директор школы в Казани объяснила отсутствие охраны

Алиса Селезнёва
28 минут назад
Гимназия 175 в Казани, где произошла стрельба, отказалась от продления договора с ЧОП из-за пандемии коронавируса и перехода на дистанционное обучение. Об этом
Директор школы в Казани объяснила отсутствие охраны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
заявила директор образовательного учреждения Амина Валеева, пишет РИА Новости.
«В марте 2020 года был выход на дистант, необходимости в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован», - пояснила директор.
Она отметила, что в школе есть и кнопка тревожной сигнализации, и система «Ваша безопасность», а также электронный магнитный замок. В связи с пандемией был закрыт вход в школу для родителей детей.
«Система видеонаблюдения также имеется и обеспечивает охранные мероприятия. Всего имеется 11 наружных камер и 34 камеры внутри. Мониторы выводятся на вахту, мониторы есть в кабинете зама по воспитательной работе и также в моем кабинете», — рассказала Амина Валеева.
Директор школы подчеркнула, что в день трагедии сотрудник школы, увидев «необычно одетого» человека, «сработал молниеносно» и нажал тревожную кнопку.
«Причем до прибытия по звонку тревожной сигнализации не прошло и менее пяти минут. Вся эта ситуация развивалась на моих глазах», - пояснила Валеева.
Как писал «Рамблер», утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека пострадали, 20 из них — дети. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн в день трагедии отметил, что в 175-й гимназии в Казани отсутствовала охрана, а была установлена лишь тревожная кнопка, соединенная с пунктом централизованной охраны.
Происшествия,Ильназ Галявиев,Александр Хинштейн,Госдума,РИА Новости,Казань,
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