Данные о том, что в здании школы в Казани находились двое нападавших, связаны с тем, что 19-летний Ильназ Галявиев дважды заходил в один и тот же кабинет. Об этом пишет LIFE SHOT в своем Telegram-канале.

Из-за действий Галявиева некоторые ученики подумали, что нападавших было двое — школьники рассказывали об этом друг другу, эту же информацию в первые минуты довели до экстренных служб, работавших на месте. Однако почти сразу в МВД опровергли сведения о двух преступниках и объяснили, что нападавший действовал в одиночку.

На момент, когда появились сообщения о заложниках, Галявиев был уже задержан, а оставшиеся в классе школьники — убиты им.

Стрельба в школе 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве на два месяца.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева опровергла сообщения о якобы двух злоумышленниках, напавших на гимназию в Казани. Ее слова приводит издание «Реальное время».

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«Школа оборудована системой видеокамер. Системой видеокамер зафиксированы все действия человека, и он был один», — сказала Фазлеева журналистам.

Она предположила, что сообщения о двух нападавших могли быть спровоцированы паникой. По ее словам, по вызову «тревожной кнопки», прибыли сотрудники правоохранительных органов: они прошли все здание прежде, чем проводить какие-либо последующие работы.

«Было установлено, что он один. И все что происходит, это происходит только с одним человеком», — уточнила вице-премьер.

Также Фазлеева рассказала о борьбе с многочисленными ложными сообщениями.

«Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками», — добавила она.

Чиновница привела пример одного из молодых людей, ставших героем фейковых новостей.

«Он является студентом одного из учреждений Республики Татарстан, и когда, перекидывая с одного чата в другой, появляется такая информация... Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал этого преступления, не имеет к нему никого отношения? При этом это была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность этому человеку надо было обеспечивать», — сказала Фазлеева.

11 мая в казанской гимназии 175 произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы. Глава администрации города Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе терактом.

Ранее сообщалось, что, предположительно, два человека устроили стрельбу из огнестрельного оружия в казанской школе. Однако потом власти опровергли эту информацию.

В Татарстане недостоверные сообщения, рассылаемые в мессенджерах после стрельбы в казанской гимназии 175, проверят правоохранительные органы. Фейки после происшествия «росли в геометрической прогрессии», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в пресс-службе президента РТ.

Собеседник агентства рассказал, что информация поступала о количестве напавших на гимназии, количестве пострадавших. Ее в оперативном порядке опровергали правоохранительные органы. Также многие рассылали в мессенджерах сообщения о происшествиях в других школах, что не соответствовало действительности.

После инцидента в гимназии 175 появилось недостоверное сообщение о нехватке крови на станции переливания. На него откликнулось большое количество казанцев, отметил собеседник.

В пресс-службе также упомянули о том, что после стрельбы многие ошибочно приняли за напавшего его тезку-подростка, которому после этого начали поступать угрозы. На страницах в соцсетях мальчику стали писать угрозы. «Мы столкнулись впервые с таким. Постарались оперативно отреагировать», — рассказал собеседник агентства, добавив, что пришлось организовать его охрану.

По Москве после стрельбы в казанской школе 175 прокатилась волна сообщений о нападениях и взрывах. Об этом сообщили Telegram-каналы LifeShot и «112».

Как пишет «112», полиция столицы разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из школ в центре города. По данным канала, бывший ученик школы, 25-летний Виталий, нашел в интернете скриншот из TikTok, где один из пользователей предупреждает о нападении. Завуч обратилась в полицию, информацию передали в ФСБ . В школе провели профилактические мероприятия.

По данным LifeShot, в полицию поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра РИО в Москве припаркован темно-серый автомобиль, в котором, предположительно, заложено взрывное устройство. Из комплекса эвакуировали 700 посетителей и сотрудников, информация не подтвердилась.

Кроме того, жительница Москвы сообщила, что услышала в вагоне метро, как двое мужчин заявили о предстоящем взрыве. Полицейские осмотрели четыре ближайшие станции и не обнаружили бомб.

В полицию обращалась также жительница Казани, которая обнаружила в TikTok ролик с угрозами взрыва в школе в Москве. Из здания эвакуировали 18 человек, взрывных устройств в учебном заведении не нашли.

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, считал всех людей «своими рабами». Это следует из выдержек его допросов, которые опубликовал LIFE SHOT в среду, 12 мая.

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— Я замкнутый одинокий человек. Я — бог. Все остальные — мои рабы и считаются «биомусором», — рассказал злоумышленник.

Свои действия Галявиев совершил потому, что хотел «показать всем людям то, что они мои рабы». Преступление, по его словам, он совершал в одиночку.

Юноша понял, что он является богом, 1 апреля этого года. Тогда он захотел «избавиться от всех существ в этой Вселенной». «Я понял, что я все могу, и могу сделать все что угодно и с кем угодно», — рассказал Галявиев на допросе.

Оружие Галявиев купил в Йошкар-Оле. Гимназию 175 он выбрал потому, что сам в ней учился и знал «все коридоры, учебные залы и т. д.». Во вторник, 4 мая, он, по собственным воспоминаниям, приобрел в магазине 100 патронов 12-го калибра и 150 картечью.

В среду, 5 мая, злоумышленник самостоятельно изготовил бомбу у себя дома, изучив этот процесс в интернете. На следующий день Галявиев забрал нож из дома отца и поехал в гимназию, чтобы узнать расписание уроков. Там он узнал, что школа закрыта до 11 мая.

Наконец, во вторник, 11 мая, молодой человек поехал в школу. Он решил, что совершит теракт во время второго урока, который начинался в 08:55 по местному времени. Женщина-вахтер сказала, что ему нельзя здесь находиться, и он вернулся домой.

Находясь в своей квартире, Галявиев оделся, сделал два снимка и отправил сообщение в Telegram-канал, который он создал незадолго до этого. После этого он взял ружье, а также два рюкзака — с бомбой и патронами, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу 175 Ильназа Галявиева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.

По словам прокурора, Галявиев полностью признал вину в совершении преступления. "Ему предъявлено обвинение, вину в совершении [преступления] которого он признал полностью", - сказал прокурор.

Как уточнили в пресс-службе Советского районного суда Казани, где проходило заседание, Галявиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Зампрокурора Республики Татарстан Алексей Заика в ходе судебного заседания сообщил, что экспертиза, которая определит вменяемость Галявиева продлится как минимум два месяца.

"Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении сроков экспертизы.

Заика добавил, что в настоящий момент нет экспертного заключения о том, употреблял ли обвиняемый психотропные вещества.

Галявиев в ходе заседания заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако, не сомневается, что подзащитного заключат под стражу.