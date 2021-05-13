Данные о том, что в здании школы в Казани
находились двое нападавших, связаны
с тем, что 19-летний Ильназ Галявиев
дважды заходил в один и тот же кабинет. Об этом пишет LIFE SHOT в своем Telegram-канале.
Из-за действий Галявиева некоторые ученики подумали, что нападавших было двое — школьники рассказывали об этом друг другу, эту же информацию в первые минуты довели до экстренных служб, работавших на месте. Однако почти сразу в МВД
опровергли сведения о двух преступниках и объяснили, что нападавший действовал в одиночку.
На момент, когда появились сообщения о заложниках, Галявиев был уже задержан, а оставшиеся в классе школьники — убиты им.
Стрельба в школе 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал обвиняемого в массовом убийстве на два месяца.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева
опровергла сообщения о якобы двух злоумышленниках, напавших на гимназию в Казани. Ее слова приводит издание «Реальное время».
«Школа оборудована системой видеокамер. Системой видеокамер зафиксированы все действия человека, и он был один», — сказала Фазлеева журналистам.
Она предположила, что сообщения о двух нападавших могли быть спровоцированы паникой. По ее словам, по вызову «тревожной кнопки», прибыли сотрудники правоохранительных органов: они прошли все здание прежде, чем проводить какие-либо последующие работы.
«Было установлено, что он один. И все что происходит, это происходит только с одним человеком», — уточнила вице-премьер.
Также Фазлеева рассказала о борьбе с многочисленными ложными сообщениями.
«Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками», — добавила она.
Чиновница привела пример одного из молодых людей, ставших героем фейковых новостей.
«Он является студентом одного из учреждений Республики Татарстан, и когда, перекидывая с одного чата в другой, появляется такая информация... Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал этого преступления, не имеет к нему никого отношения? При этом это была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность этому человеку надо было обеспечивать», — сказала Фазлеева.
11 мая в казанской гимназии 175 произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 23 пострадали. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, задержанному может грозить пожизненное лишение свободы. Глава администрации города Ильсур Метшин
назвал стрельбу в школе терактом.
Ранее сообщалось, что, предположительно, два человека устроили стрельбу из огнестрельного оружия в казанской школе. Однако потом власти опровергли эту информацию.
В Татарстане недостоверные сообщения, рассылаемые в мессенджерах после стрельбы в казанской гимназии 175, проверят правоохранительные органы. Фейки после происшествия «росли в геометрической прогрессии», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в пресс-службе президента РТ.
Собеседник агентства рассказал, что информация поступала о количестве напавших на гимназии, количестве пострадавших. Ее в оперативном порядке опровергали правоохранительные органы. Также многие рассылали в мессенджерах сообщения о происшествиях в других школах, что не соответствовало действительности.
После инцидента в гимназии 175 появилось недостоверное сообщение о нехватке крови на станции переливания. На него откликнулось большое количество казанцев, отметил собеседник.
В пресс-службе также упомянули о том, что после стрельбы многие ошибочно приняли за напавшего его тезку-подростка, которому после этого начали поступать угрозы. На страницах в соцсетях мальчику стали писать угрозы. «Мы столкнулись впервые с таким. Постарались оперативно отреагировать», — рассказал собеседник агентства, добавив, что пришлось организовать его охрану.
По Москве после стрельбы в казанской школе 175 прокатилась волна сообщений о нападениях и взрывах. Об этом сообщили Telegram-каналы LifeShot и «112».
Как пишет «112», полиция столицы разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из школ в центре города. По данным канала, бывший ученик школы, 25-летний Виталий, нашел в интернете скриншот из TikTok, где один из пользователей предупреждает о нападении. Завуч обратилась в полицию, информацию передали в ФСБ
. В школе провели профилактические мероприятия.
По данным LifeShot, в полицию поступило сообщение о том, что на парковке торгового центра РИО в Москве припаркован темно-серый автомобиль, в котором, предположительно, заложено взрывное устройство. Из комплекса эвакуировали 700 посетителей и сотрудников, информация не подтвердилась.
Кроме того, жительница Москвы сообщила, что услышала в вагоне метро, как двое мужчин заявили о предстоящем взрыве. Полицейские осмотрели четыре ближайшие станции и не обнаружили бомб.
В полицию обращалась также жительница Казани, которая обнаружила в TikTok ролик с угрозами взрыва в школе в Москве. Из здания эвакуировали 18 человек, взрывных устройств в учебном заведении не нашли.
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, считал всех людей «своими рабами». Это следует из выдержек его допросов, которые опубликовал LIFE SHOT в среду, 12 мая.
— Я замкнутый одинокий человек. Я — бог. Все остальные — мои рабы и считаются «биомусором», — рассказал злоумышленник.
Свои действия Галявиев совершил потому, что хотел «показать всем людям то, что они мои рабы». Преступление, по его словам, он совершал в одиночку.
Юноша понял, что он является богом, 1 апреля этого года. Тогда он захотел «избавиться от всех существ в этой Вселенной». «Я понял, что я все могу, и могу сделать все что угодно и с кем угодно», — рассказал Галявиев на допросе.
Оружие Галявиев купил в Йошкар-Оле. Гимназию 175 он выбрал потому, что сам в ней учился и знал «все коридоры, учебные залы и т. д.». Во вторник, 4 мая, он, по собственным воспоминаниям, приобрел в магазине 100 патронов 12-го калибра и 150 картечью.
В среду, 5 мая, злоумышленник самостоятельно изготовил бомбу у себя дома, изучив этот процесс в интернете. На следующий день Галявиев забрал нож из дома отца и поехал в гимназию, чтобы узнать расписание уроков. Там он узнал, что школа закрыта до 11 мая.
Наконец, во вторник, 11 мая, молодой человек поехал в школу. Он решил, что совершит теракт во время второго урока, который начинался в 08:55 по местному времени. Женщина-вахтер сказала, что ему нельзя здесь находиться, и он вернулся домой.
Находясь в своей квартире, Галявиев оделся, сделал два снимка и отправил сообщение в Telegram-канал, который он создал незадолго до этого. После этого он взял ружье, а также два рюкзака — с бомбой и патронами, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу 175 Ильназа Галявиева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июля 2021 года", - огласил решение судья.
По словам прокурора, Галявиев полностью признал вину в совершении преступления. "Ему предъявлено обвинение, вину в совершении [преступления] которого он признал полностью", - сказал прокурор.
Как уточнили в пресс-службе Советского районного суда Казани, где проходило заседание, Галявиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
Зампрокурора Республики Татарстан Алексей Заика в ходе судебного заседания сообщил, что экспертиза, которая определит вменяемость Галявиева продлится как минимум два месяца.
"Два месяца, в случае необходимости может быть продлено", - сказал он, отвечая на вопрос о проведении сроков экспертизы.
Заика добавил, что в настоящий момент нет экспертного заключения о том, употреблял ли обвиняемый психотропные вещества.
Галявиев в ходе заседания заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако, не сомневается, что подзащитного заключат под стражу.
Суд разрешил присутствие СМИ на заседании по избранию меры пресечения Галявиеву. Обвиняемый не возражал. Перед заседанием журналисты пытались задать ему вопросы, он не ответил ни на один.