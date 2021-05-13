Аварийную посадку самолета со сломанным шасси сняли на видео

В Австралии самолет совершил аварийную посадку со сломанным шасси. Пассажиры воздушного судна авиакомпании Qantas запечатлели инцидент на камеру.
Подробности авиапроисшествия, случившегося в аэропорту города Брисбена, сообщает Daily Mail. 13 мая следовавший из Ньюкасла лайнер с 64 пассажирами на борту запросил экстренную посадку в Брисбене после того, как были обнаружены неполадки с шасси.
Отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту. Информации о пострадавших в результате аварийной посадки нет.