Аварийную посадку самолета со сломанным шасси сняли на видео

Подробности авиапроисшествия, случившегося в аэропорту города Брисбена, сообщает Daily Mail. 13 мая следовавший из Ньюкасла лайнер с 64 пассажирами на борту запросил экстренную посадку в Брисбене после того, как были обнаружены неполадки с шасси.