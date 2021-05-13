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В подмосковном водоеме нашли труп белоруса с гирей в рюкзаке

Уника Новости
26 минут назад
В Подмосковье правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти гражданина Белоруссии, тело которого нашли в Учинском заливе в нескольких метрах от берега.
В подмосковном водоеме нашли труп белоруса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в городском округе Мытищи в деревне Крюково в минувший вторник, 11 мая.
На следующий день в полицию пришло сообщение, что местные-спасатели водолазы извлекли из воды труп мужчины, на спине которого висел рюкзак с 32-килограммовой гирей внутри.
В свою очередь в управлении Следственного комитета по Московской области уточнили, что погибший находился в России без регистрации.
«Пока мы не смогли установить его место работы, если таковая имелась. В Россию 47-летний житель республики приехал на американской иномарке, которая зарегистрирована у него на родине», — заявили «ФАН» в ведомстве.
Также уточняется, что сначала местные жители обнаружили машину погибшего, после чего обратились в службу спасения. Автомобиль был припаркован в 150 метрах от берега. Также изъят мобильный телефон водителя.
Причина смерти гражданина Белоруссии пока не установлена, однако рассматриваются все возможные версии его гибели, в том числе убийство. Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.
Происшествия,СКР,МВД,Московская Область,Мытищи,Беларусь,
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