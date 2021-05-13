«Вытащили шесть дробин»: отец раненного в Казани школьника об операциях сына

Отец одного из пострадавших в результате стрельбы в школе 175 в Казани рассказал о состоянии сына. Его словам приводит Пятый канал.

Как пояснил мужчина, 14-летний школьник, учившийся в 8 «А» классе, получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Подросток уже перенес сложную операцию на легких, которую провели врачи в Казани. «Вытащили шесть дробин», — уточнил отец мальчика, добавив, что его состояние оценивается как стабильное.

После этого школьника доставили в Москву , где ему предстоит еще одна операция — медики должны будут извлечь еще одну дробину, застрявшую в области шеи подростка. При этом на данный момент мальчик находится в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Пока не отключают, потому что боятся, что не сможет сам дышать», — рассказал отец.

Стрельба в школе 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Стрелявший 19-летний студент Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.

Четыре ребенка, пострадавшие при стрельбе в школе в Казани и доставленные на лечение в Москву, находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в медицинских службах.

"Полет никак на состоянии детей не отразился. Пока без изменений. Состояние четырех детей оценивается как тяжелое, еще одного - как крайне тяжелое. Все стабильные", - сказал собеседник агентства.

В основном у детей либо переломы, либо огнестрельные ранения.

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"Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан", - сказала она.

От стрельбы в школе, устроенной ее бывшим учеником, погибли девять человек и более 20 пострадали. В Москву на лечение бортом МЧС доставлены девять человек - пятеро детей и четверо взрослых. Среди взрослых тяжелых нет.

В Казани из Детской районной клинической больницы выписали школьника, получившего травмы при нападении на гимназию 175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с легким сотрясением головного мозга и ссадинами лица. Домой из стационара его отправили под наблюдение врачей по месту жительства.

В сети появилось видео первых минут после начала стрельбы в казанской гимназии. Ролик был опубликован в Telegram-канале РЕН ТВ.

На размещенных в сети кадрах видно, как из здания школы полицейские и спасатели выносят раненых на носилках, а вокруг учебного заведения столпились люди.

Жительница Казани Любовь Ивановна рассказала о реакции внучки-первоклассницы на инцидент в гимназии 175. Девочка во время нападения находилась в школе на уроке, пишет РИА Новости.

Женщина сообщила, что была в это время на работе в соседнем доме. Сначала она услышала крики и выстрелы, а после к школе подъехали полиция, скорая и спасатели. В это время первоклассница была в здании.

Учительница с ними была, дверь закрыли. Он стучался к ним, но они тихо сидели. А потом директор по громкой связи объявила, чтобы все сидели в классах, никуда не выходили, — рассказывает Любовь.

Она отметила, что ребята выполняли требования педагогов. Как только стрелка поймали, детей вывели из здания через школьный двор.

Внучку отец забрал, она тряслась долго. Пришлось давать успокоительное, — добавила женщина.

По её словам, родные стараются не напоминать ребёнку о произошедшем. Неизвестно, потребовалась ли девочке специальная психологическая помощь.

Медики оценивают состояние 14 детей, пострадавших от рук нападавшего на казанскую гимназию 175, как стабильное. Об этом 13 мая сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на администрацию главы Татарии.

«В настоящее время они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, их жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Они наблюдаются в стационаре детской республиканской клинической больницы.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова попросила Министерство просвещения и Министерство здравоохранения организовать отдых в санатории пострадавшим во время нападения на казанскую гимназию детям. По её словам, такая возможность может появиться у школьников уже летом, передаёт РИА Новости.

Соответствующие обращения от имени детского омбудсмена уже подготовлены.

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Мы направляем письмо в Министерство просвещения РФ и Министерство здравоохранения РФ с предложением предоставить возможность ученикам гимназии поехать этим летом в санаторий, — отметила Кузнецова.

В качестве варианта, по мнению Кузнецовой, может быть некое загородное учреждение отдыха и оздоровления. Это необходимо, чтобы дети могли «поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили».

Похороны погибших при нападении на казанскую школу прошли в Татарстане, передает в среду корреспондент ТАСС. Первой на Самосыровском кладбище простились с погибшей 26-летней учительницей, остальных похоронили на других кладбищах Казани и соседних районов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Татарстана, похороны проходили на двух кладбищах Казани - Курган и Самосырово. С погибшими простились также в Рыбной Слободе и в селе Большие Ковали Высокогорского района.

В пресс-службе президента республики Рустама Минниханова добавили, что по последним данным похоронены восемь человек.

"Проведены все процедуры, связанные с обеспечением похоронных мероприятий, на данный момент восемь человек похоронены. Мы соболезнуем всем близким погибших, это - огромная утрата", - цитирует пресс-служба Минниханова.

После 14:00 пресс-служба сообщила, что все погибшие, девять человек, были захоронены.

Поминальные службы

Поминальные службы в память о погибших проходят в православных храмах и мечетях в Татарстане в среду, объявленную днем траура, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Кроме того, в этот день отменены развлекательные мероприятия.

"Во всех храмах - как православных, так и мусульманских - поминальные службы прошли и проходят до сих пор", - рассказала собеседница агентства, отметив, что в регионе из-за траура были отменены все развлекательные мероприятия.

"Муниципалитеты уже принимают решения. Плюс это касается трансляций на местных телеканалах, чтобы развлекательные программы также отменили", - добавила Галимова.

На зданиях Казани и рекламных щитах, где ранее располагались объявления, в среду повесили изображения со свечой.

Во вторник вечером сотни людей пришли к школе 175 и оставляли у ее ограды, неподалеку от ворот, цветы, мягкие игрушки. Спустя несколько часов около школы уже образовался стихийный мемориал длиной в несколько метров, жители приходили целыми семьями, зажигали свечи, свечами также выложили номер школы. Многие оставляли записки со словами скорби и соболезнованиями.