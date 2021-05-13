В анализах Ильназа Галявиева , напавшего на казанскую школу, не нашли следов наркотиков и алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, наркологическая экспертиза установила, что он был трезв в момент нападения.

Baza отмечает, что предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиева проводит главный психиатр Минздрава , глава центра Сербского Зураб Кекелидзе

Как сообщал «Рамблер», 19-летний Ильназ Галявиев напал на казанскую школу номер 175 утром 11 мая. Жертвами стрельбы стали девять человек (семь детей и две учительницы), 21 человек пострадал.

Росгвардии сообщили, что Галявиев владел оружием на законных основаниях.

На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга. Однако в суде он заявил об отсутствии тяжелых заболеваний.