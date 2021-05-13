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Ни наркотиков, ни алкоголя: казанский стрелок был трезв

Мария Иванова
25 минут назад
В анализах Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу, не нашли следов наркотиков и алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, наркологическая экспертиза установила, что он был трезв в момент нападения.
Baza отмечает, что предварительную психолого-психиатрическую экспертизу Галявиева проводит главный психиатр Минздрава, глава центра Сербского Зураб Кекелидзе.
Как сообщал «Рамблер», 19-летний Ильназ Галявиев напал на казанскую школу номер 175 утром 11 мая. Жертвами стрельбы стали девять человек (семь детей и две учительницы), 21 человек пострадал.
В Росгвардии сообщили, что Галявиев владел оружием на законных основаниях.
На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга. Однако в суде он заявил об отсутствии тяжелых заболеваний.
Галявиеву предъявили обвинение по статье о массовом убийстве и арестовали на два месяца.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Зураб Кекелидзе,Росгвардия,Минздрав РФ,
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