Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя села Амурское после того, как тот разместил в социальной сети сообщение о готовящемся нападении на школу в селе Октябрьское. Спецслужба обнародовала кадры с признаниями 26-летнего мужчины.
«Заранее продумал новость, якобы будет совершен теракт в одной из школ. < > Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество, и как вычислят человека», – пояснил свои действия подозреваемый.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).