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ФСБ показала на видео грозившего взорвать школу крымчанина

Алевтина Жаркова
41 минуту назад
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя села Амурское после того, как тот разместил в социальной сети сообщение о готовящемся нападении на школу в селе Октябрьское. Спецслужба обнародовала кадры с признаниями 26-летнего мужчины.
«Заранее продумал новость, якобы будет совершен теракт в одной из школ. < > Я хотел проверить реакцию, как отреагирует админсообщество, и как вычислят человека», – пояснил свои действия подозреваемый.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,Республика Крым,
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