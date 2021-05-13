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Пьяную мать подозревают в убийстве младенца под Сестрорецком

Алиса Селезнёва
47 минут назад
Тело четырехмесячного ребенка было обнаружено в садоводстве «Разлив» под Сестрорецком. Отец малыша уверен, что с сыном расправилась пьяная мать, а затем заснула рядом, пишет «Фонтанка».
Пьяную мать подозревают в убийстве младенца под Сестрорецком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, отец мальчика вернулся домой поздно вечером и увидел, что его 4,5-месячный сын мертв, а гражданская жена спит в пьяном угаре. Около часа ночи 13 мая он позвонил в полицию.
Прибывшим по вызову сотрудникам правоохранительных органов мужчина заявил, что ребенок умер, так как его избила мать. Женщину увезли в отделение полиции, а тело младенца отправили морг.
При этом семья состояла на учете как неблагополучная, а с матерью регулярно проводились профилактические беседы по надлежащему исполнению родительских обязанностей. На нее также был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, отмечает издание.
В следкоме по региону пояснили, что на теле мальчика нет внешних признаков насильственной смерти.
«Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Как писал «Рамблер», ранее был задержан 31-летний безработный житель города Волосова Ленинградской области, который на протяжении нескольких лет избивал трехлетнего пасынка и угрожал его убить. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
Происшествия,МВД,Фонтанка.Ру,Сестрорецк,
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