Пьяную мать подозревают в убийстве младенца под Сестрорецком

Тело четырехмесячного ребенка было обнаружено в садоводстве «Разлив» под Сестрорецком . Отец малыша уверен, что с сыном расправилась пьяная мать, а затем заснула рядом, пишет «Фонтанка».

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По данным издания, отец мальчика вернулся домой поздно вечером и увидел, что его 4,5-месячный сын мертв, а гражданская жена спит в пьяном угаре. Около часа ночи 13 мая он позвонил в полицию.

Прибывшим по вызову сотрудникам правоохранительных органов мужчина заявил, что ребенок умер, так как его избила мать. Женщину увезли в отделение полиции, а тело младенца отправили морг.

При этом семья состояла на учете как неблагополучная, а с матерью регулярно проводились профилактические беседы по надлежащему исполнению родительских обязанностей. На нее также был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, отмечает издание.

В следкоме по региону пояснили , что на теле мальчика нет внешних признаков насильственной смерти.

«Выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.