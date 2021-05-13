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В Абхазии пропали россияне

Алиса Селезнёва
51 минуту назад
Спасатели МЧС Абхазии ищу группу туристов из России, обратившихся за помощью при спуске с высокогорья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным МЧС, сообщение о том, что у членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга возникли проблемы при спуске с высокогорья, поступило 12 мая. Один из туристов не смог продолжить спуск и ему нужна помощь.
«Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов», - отмечается в сообщении.
Сегодня туристы и абхазские спасатели должны встретиться в районе СухумГЭС. При этом один из членов группы продолжает оставаться в верховьях реки Гумиста.
«После того, как основная часть российских туристов встретится с абхазскими спасателями, будет определен дальнейший ход поисково-спасательной операции», - пояснили в ведомстве.
«Рамблер» писал, что ранее спасатели помогли группе туристов, которые попали в сильную метель на озере Байкал у острова Огой. 12 человек не смогли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта из-за штормового ветра и были вынуждены ожидать помощи, закрывшись в палатках.
Происшествия,Видео,МЧС,Россия,Абхазия,
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