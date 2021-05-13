В Абхазии пропали россияне

По данным МЧС, сообщение о том, что у членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга возникли проблемы при спуске с высокогорья, поступило 12 мая. Один из туристов не смог продолжить спуск и ему нужна помощь.
«Рамблер» писал, что ранее спасатели помогли группе туристов, которые попали в сильную метель на озере Байкал у острова Огой. 12 человек не смогли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта из-за штормового ветра и были вынуждены ожидать помощи, закрывшись в палатках.