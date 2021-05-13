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Колледж Крымского госуниверситета эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТАССиещё 3
1 час назад
Учащиеся и преподаватели Таврического колледжа, являющегося структурным подразделением Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, эвакуированы из-за звонка о минировании, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.
В Крыму эвакуировали колледж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"На данный момент поступило анонимное сообщение о минировании на электронную почту. За 4 минуты народ был эвакуирован, дети, преподаватели, работают силовики, проверяют сообщение", - сказал собеседник агентства.
КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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