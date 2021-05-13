В Крыму эвакуировали колледж

Учащиеся и преподаватели Таврического колледжа, являющегося структурным подразделением Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, эвакуированы из-за звонка о минировании, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов.