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Появилось видео из магазина, где казанский стрелок купил оружие

Алевтина Жаркова
24 минуты назад
В распоряжении издания «Известия» оказалось видео из магазина, в котором казанский стрелок Ильназ Галявиев приобрел оружие. 19-летний житель Татарстана получил лицензию в апреле этого года и тут же отправился в магазин.
Напомним, утром 11 мая молодой человек ворвался в здание гимназии 175 и расстрелял учеников и работников общеобразовательного учреждения. Жертвами расправы стали семь детей и двое взрослых.
Вчера суд избрал меру пресечения Ильназу Галявиеву, он был отправлен под арест сроком на два месяца. Ранее Следственный комитет России сделал заявление, что у злоумышленника было диагностировано тяжелое заболевание мозга.
Происшествия,Криминал,Видео,Ильназ Галявиев,СКР,газета "Известия",Республика Татарстан,
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