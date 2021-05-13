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Родственники обезглавили 20-летнего иранца-гея

News.ru
2 часа назад
Родственники 20-летнего иранца Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его после того, как узнали, что молодой человек является гомосексуалистом. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое кузенов и сводный брат покойного, передаёт, ссылаясь на данные местной радиостанции, агентство Iran International.
Родственники обезглавили 20-летнего иранца-гея
Фото: EPAEPA
Незадолго до убийства юноша проходил комиссию в иранском военкомате и заявил о своей ориентации, чтобы его не забрали в армию. Справка с соответствующими сведениями пришла по почте родственникам Монфареда. Так они узнали, что их брат — гей. С семьёй убитый не жил, однако он приехал домой, чтобы забрать армейские документы. Братья заманили его в машину и убили. Потом они позвонили матери Монфареда и рассказали, где она может найти обезглавленное тело сына.
Всех подозреваемых в так называемом убийстве чести уже задержали. Правозащитники возмущаются произошедшим и винят государство в том, что оно не только не защищает сексуальные меньшинства от общественных нападок, но, напротив, поощряет такие настроения в обществе.
Ранее правозащитные организации подали иск в суд ФРГ против пятерых приближённых главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о преследованиях геев в республике.
В документах фигурируют имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, зампреда правительства Абузайда Висмурадова и экс-главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Фамилии двух других ответчиков не сообщаются.
Происшествия,В мире,Аюб Катаев,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,
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