Родственники обезглавили 20-летнего иранца-гея

Родственники 20-летнего иранца Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его после того, как узнали, что молодой человек является гомосексуалистом. По имеющимся сведениям, преступление совершили двое кузенов и сводный брат покойного, передаёт, ссылаясь на данные местной радиостанции, агентство Iran International.

Незадолго до убийства юноша проходил комиссию в иранском военкомате и заявил о своей ориентации, чтобы его не забрали в армию. Справка с соответствующими сведениями пришла по почте родственникам Монфареда. Так они узнали, что их брат — гей. С семьёй убитый не жил, однако он приехал домой, чтобы забрать армейские документы. Братья заманили его в машину и убили. Потом они позвонили матери Монфареда и рассказали, где она может найти обезглавленное тело сына.