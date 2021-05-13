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«Я пришел убивать»: подробности допроса казанского стрелка

Артём Кульша
48 минут назад
Казанский стрелок Ильназ Галявиев хотел убить около 20 человек. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Лайф Шот», он рассказал сам.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», 19-летний Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 человека пострадали, 20 из них — дети. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. По данным СМИ, он заявил им, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Следственный комитет возбудил в отношении Галявиева уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Вчера Советский районный суд Казани заключил его под стражу до 11 июля. В тот же день «Лайф Шот» опубликовал выдержки из допроса обвиняемого.
«Я первым делом убил учительницу путем одного выстрела в голову. Далее я стрелял по школьникам, целясь в их головы. Не всем я попал в головы, кому-то попадал в живот, в руки, в ноги. Троих учеников я в данном классе убил, но, может, и больше», — сообщил он в ходе него.
Галявиев рассказал, что покинул тот кабинет на третьем этаже, а потом вернулся и стал стрелять в спины детей, которые пытались выпрыгнуть из окна.
«Всех, в кого я стрелял, я хотел лишить жизни, а не просто ранить. Если я кого-то ранил, это потому что я просто промахнулся, не убедился, что они мертвы. Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет и насколько у меня хватит сил и возможностей. Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых», — заявил он.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,СКР,МВД,Казань,
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