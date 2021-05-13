«Я пришел убивать»: подробности допроса казанского стрелка

«Я первым делом убил учительницу путем одного выстрела в голову. Далее я стрелял по школьникам, целясь в их головы. Не всем я попал в головы, кому-то попадал в живот, в руки, в ноги. Троих учеников я в данном классе убил, но, может, и больше», — сообщил он в ходе него.
«Всех, в кого я стрелял, я хотел лишить жизни, а не просто ранить. Если я кого-то ранил, это потому что я просто промахнулся, не убедился, что они мертвы. Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет и насколько у меня хватит сил и возможностей. Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых», — заявил он.