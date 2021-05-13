Дочь убитой в Казани учительницы рассказала о поисках матери

Дочь убитой в казанской школе учительницы Венеры Айзатовой рассказала, что до последнего искала свою мать среди живых. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По словам девушки, после новостей о нападении на школу она позвонила матери, но трубку взял неизвестный мужчина. Он сообщил, что собирает брошенные в школе мобильные телефоны и ничего не знает.

«Я поехала на место происшествия искать маму, очень долго искала. Сначала мне рассказали, что она детей вывела, что она где-то здесь находится, где-то рядом. Потом говорили, что в больницу ее увезли, я туда поехала, но в списках никаких ее данных не было», - рассказала она.

Девушка звонила в 112, но не получила никакой информации. Позже женщины, работавшие на месте происшествия, помогли ей выяснить, что ее мать погибла.

«Она выбежала из кабинета, чтобы выяснить, что случилось, и в этот момент получила огнестрельное ранение. < > Я не могла найти маму где-то до 16 часов вечера», - заключила она.

Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы стали девять человек (семь детей и две учительницы), около 20 пострадали.

Нападавшего задержали, им оказался бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев . В Росгвардии сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.

На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга