Опубликовано видео избиение водителя толпой израильтян

Инцидент произошёл в израильском городе Бат-Ям, где сейчас проходят беспорядки.

Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах можно увидеть, как толпа агрессивно настроенных людей вытащили палестинца из автомобиля, повалили на асфальт и начали жёстко избивать ногами и палками.

По информации телеканал FranceNews24 пострадавший госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.