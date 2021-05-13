Опубликовано видео избиение водителя толпой израильтян

Инцидент произошёл в израильском городе Бат-Ям, где сейчас проходят беспорядки.
Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».
На кадрах можно увидеть, как толпа агрессивно настроенных людей вытащили палестинца из автомобиля, повалили на асфальт и начали жёстко избивать ногами и палками.
По информации телеканал FranceNews24 пострадавший госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Ранее появилась информация о том, что в мессенджерах распространили призыв выйти на улицы и отомстить за беспорядки мусульман в городе Лод.