Появилось видео избрания меры пресечения Ильназу Галявиеву

Казанский стрелок полностью согласился с избранием меры пресечения. Видео, снятое в зале суда, опубликовано в telegram-канале «Life shot».
На кадрах видно, как юноша, безжалостно расстрелявший несколько человек в гимназии 175 в Казани, спокойно общается с судьёй.
Стоит отметить, что за время судебного заседания, обвиняемы игнорировал почти все вопросы со стороны журналистов.
Напомним, что молодой человек, ворвался в гимназию с охотничьим ружьём и устроил кровавую бойню. По информации властей Татарстана погибли 9 человек, среди которых 7 детей.