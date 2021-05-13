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Появилось видео избрания мере пресечения Ильназу Галявиеву

Александр Кузьмин
12 минут назад
Казанский стрелок полностью согласился с избранием меры пресечения. Видео, снятое в зале суда, опубликовано в telegram-канале «Life shot».
На кадрах видно, как юноша, безжалостно расстрелявший несколько человек в гимназии 175 в Казани, спокойно общается с судьёй.
Стоит отметить, что за время судебного заседания, обвиняемы игнорировал почти все вопросы со стороны журналистов.
Напомним, что молодой человек, ворвался в гимназию с охотничьим ружьём и устроил кровавую бойню. По информации властей Татарстана погибли 9 человек, среди которых 7 детей.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,
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