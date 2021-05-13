Появилось видео избрания мере пресечения Ильназу Галявиеву

Казанский стрелок полностью согласился с избранием меры пресечения. Видео, снятое в зале суда, опубликовано в telegram-канале «Life shot».

На кадрах видно, как юноша, безжалостно расстрелявший несколько человек в гимназии 175 в Казани, спокойно общается с судьёй.

Стоит отметить, что за время судебного заседания, обвиняемы игнорировал почти все вопросы со стороны журналистов.